Trasporto delle persone in sicurezza: il convegno in Gran Guardia con i vigili del fuoco 

Il giorno 29 marzo presso il Palazzo della Gran Guardia a Verona si è tenuto un seminario professionale per il trasporto di persone in sicurezza. L’evento è stato organizzato da Verona Strada Sicura, un’associazione di persone appartenenti ai comparti sicurezza e soccorso e da genitori di vittime della strada che da anni promuove una campagna di educazione sulla sicurezza stradale nella provincia di Verona. Numerosi rappresentanti del trasporto pubblico e privato si sono confrontati con gli enti che giornalmente effettuano il soccorso sulle strade, tra i quali i Vigili del fuoco, i vari organi di Polizia e Suem118.

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video... (0x695048c5)

Il Comandante dei Vigili del fuoco De Vincentis ha sottolineato gli aspetti specifici della sicurezza antincendio e i possibili interventi da mettere in atto in caso d'incendio da parte dei conducenti, in primis la messa in salvo delle persone e l’eventuale possibilità di contenere il fuoco, valutando anche le sostanze combustibili coinvolte.

Sono stati portati alcuni esempi di recenti casi d’incendio di autobus, avvenuti o per un problema tecnico al mezzo o a seguito di incidente stradale: è stato ricordato anche il gravissimo fatto avvenuto il 20 gennaio del 2017 sull’autostrada A4 a San Martino B.A. dove, dopo un urto violentissimo contro un pilastro di un sovrappasso, un pullman ha preso fuoco e dove hanno trovato la morte 16 ragazzi ungheresi in gita scolastica. Testimonianza diretta del tragico evento è stata portata dal capo squadra Girlanda, che in quella notte per primo è intervenuto con una delle squadre di Vigili del fuoco accorse per soccorrere le persone coinvolte.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Verona usa la nostra Partner App gratuita !

Allegati