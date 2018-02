Un convegno in Comune per il 70° anniversario della Costituzione italiana

Ricorre quest’anno il 70° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione italiana. E l’associazione Consiglieri emeriti del Comune ha voluto ricordare questa importante ricorrenza con il convegno che si è tenuto ieri mattina in sala Gozzi. Obiettivo ripercorrere la storia della legge fondamentale dello Stato italiano dal 1948 al 2018. Presenti all’evento il presidente dell’associazione Consiglieri Emeriti Silvano Zavetti; il presidente del Consiglio comunale; gli studenti del liceo Maffei. Durante l’incontro sono intervenuti Enzo Erminero, già sottosegretario di Stato e sindaco emerito di Verona, e Maurizio Pedrazza Gorlero, costituzionalista, docente universitario, già vicesindaco di Verona.

«Incontri come questo – ha detto il presidente del Consiglio comunale Ciro Maschio – dovrebbero essere un’occasione di riflessione per i politici, che non devono dimenticare di essere i rappresentanti di una sovranità popolare, e per i giovani, che saranno la futura classe dirigente. Mi auguro che alcuni degli studenti oggi qui presenti un giorno possano sedere in quest’aula e con passione, ma soprattutto preparazione, dedicarsi al bene e alla crescita della propria città e del Paese».

«Questo convegno – ha spiegato Zavetti – è il terzo di un ciclo dedicato interamente alla nascita della Repubblica italiana. Siamo partiti nel 2015 ricordando il settantesimo anniversario della liberazione. Nel 2016 invece abbiamo festeggiato il settantesimo anniversario del voto alle donne. Quest’anno ci sembrava doveroso parlare della Costituzione, facendo memoria degli anni in cui venne scritta e poi entrò in vigore. Occasioni di approfondimento aperte a tutta la cittadinanza, che la nostra associazione è orgogliosa di promuovere».