Si scaglia contro i carabinieri durante un controllo al bar e viene arrestato

Un normale controllo della clientela di un locale si è trasformato in arresto nella giornata di martedì: i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Verona infatti hanno messo le manette ai polsi di un tunisino classe 1970, pregiudicato, per i reati di minaccia, violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, i militari stavano svolgendo un servizio di verifica degli avventori presenti in un bar di via degli Alpini, quando, alla vista delle divise, l'uomo avrebbe cominciato a dare in escandescenza, al punto di scagliarsi contro gli uomini dell'Arma senza apparente motivo.

I carabinieri allora avrebbero cercato senza fortuna di riportarlo alla ragione, ma alla fine sono stati costretti a condurlo in caserma in stato di arresto.

Nella direttissima che si è svolta mercoledì mattina, il giudice ha convalidato il provvedimento senza applicare alcuna misura cautelare.