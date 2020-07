Controlli a Verona sulle norme anti-Covid: nessuna irregolarità per locali e clienti

È arrivato venerdì l'annuncio del sindaco di Verona Federico Sboarina, sulla proroga dell'ordinanza che vieta il consumo di alcol sul suolo pubblico dopo la mezzanotte (fino al 31 luglio si dovrà restare nei bar e plateatici), per agevolare le forze dell'ordine nei controlli utili ad impedire gli assembramenti.

Norme, quelle volte ad arginare la diffusione del Covid-19, che i locali di Verona e i loro clienti starebbero rispettando, stando ai controlli della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Verona, svolti il 17 luglio. Stando a quanto riferito, gli agenti della Divisione PASI hanno svolto un'attività anti-assembramenti che si è concentrata soprattutto nella zona delle Torricelle, la quale ha consentito di appurare un sostanziale rispetto, da parte dei gestori dei locali pubblici della zona, di tutte le misure di contenimento impartite per arrestare i contagi da coronavirus. Nessuna irregolarità di sorta è stata tra l’altro riscontrata in relazione al comportamento degli avventori, anch’essi rispettosi dei dettami disposti a tutela della salute pubblica.

