S'innervosisce durante un controllo: con sé aveva 27 grammi di hashish

Detenzione ai fini di spaccio. Questa l'accusa con cui i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Verona hanno tratto in arresto, nel pomeriggio di domenica, un cittadino marocchino classe 1975 e pregiudicato.

I militari hanno sottoposto l'uomo ad un normale controllo per identificazione in viale del Commercio, quando questo ha iniziato a dare segni di nervosismo e ad agitarsi, al punto da indurre gli uomini dell'Arma a sottoporlo ad una perquisizione personale sul posto. E il nordafricano infatti è stato trovato in possesso di 27 grammi di hashish e 85euro, ritenuti il frutto dell'attività illecita.

L'arrestato lunedì è comparso davanti al giudice, che ha convalidato il proveddimento e applicato la misura dell’obbligo di firma.