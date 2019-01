Cerca di sfuggire al controllo sui Bastioni: in tasca ha mezzo etto di "fumo"

Un nuovo arresto per spaccio di droga è stato compiuto intorno alle 17 di martedì dalla Polizia di Stato nella zona del Parco dei Bastioni. A finire in manette, in seguito ad una segnalazione di persone sospette, è stato Ayoub Largaoui, cittadino marocchino di 29 anni, irregolare sul territorio nazionale, trovato in possesso di circa 55 grammi di hashish.

Gli agenti delle Volanti stavano identificando alcuni soggetti, quando hanno notato poco lontanto un uomo nascosto dietro la vegetazione che li osservava, decidendo così di fermarlo e di sottoporlo ad un controllo. Lo straniero ha iniziato a correre cercando di allontanarsi in fretta e furia, nonostante le numerose intimazioni a fermarsi.

Sprovvisto anche di documenti, Ayoub Largaoui ha fatto però poca strada prima di essere raggiunto e fermato dalle forze dell'ordine, che lo hanno sottoposto ad una perquisizione personale: gli agenti hanno così trovato in una tasca del giubbotto che aveva addosso una tavoletta rettangolare di colore marrone, poi risultata essere hashish.

Una volta portato negli uffici di polizia, il 29enne è stato sottoposto agli accertamenti del caso, che hanno fatto emergere i numerosi precedenti a suo carico, relativi anche alla detenzione di sostanze stupefacenti. Arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della questura, nella mattinata di mercoledì si è presentato davanti al giudice del tribunale di Verona per il rito direttissimo: dopo la convalida dell'arresto, nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in attesa del rinvio del processo.