Legnago, controlli antidroga in una scuola: trovati hashish e marijuana

Questa mattina, 15 novembre, i carabinieri di Legnago, insieme ai colleghi del nucleo cinofili di Torreglia e a quelli del nucleo operativo e radiomobile, hanno effettuato dei controlli in un istituto scolastico legnaghese. L'operazione ha visto impegnati una decina di militari ed un pastore tedesco per contrastare la circolazione di sostanze stupefacenti in ambito scolastico.

Il controllo è avvenuto anche nelle aule occupate dagli studenti. I militari, insieme al cane Sya, hanno recuperato 1,3 grammi di marijuana e 0,8 grammi di hashish dal cortile interno della scuola, probabilmente lanciati dalla finestra da qualche alunno. La sostanza stupefacente è stata sequestrata. Inoltre, è stata eseguita una perquisizione personale nei confronti di uno studente maggiorenne.

Al termine del controllo nella scuola, sono stati eseguiti accertamenti antidroga anche in due bar. Controllate 15 persone.