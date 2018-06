Controlli a tappeto sui venditori ambulanti: sanzioni e merce sequestrata

Sono 7 i venditori ambulanti abusivi fermati nel corso dell’ultima settimana in piazza Bra. Solo mercoledì sera, sul Liston, sono stati sequestrati 73 giocattoli, 13 palloni luminosi e 60 star-light (elicotteri giocattolo) a carico di 4 venditori, i cui nominativi sono stati segnalati all'Ufficio Immigrazione della Questura per le valutazioni sul rinnovo del permesso di soggiorno.

Finora, i venditori irregolari controllati, tutti di origine pachistana, sono risultati in regola con le norme sul soggiorno in Italia. Gli ambulanti sono stati sanzionati per la violazione delle disposizioni sulla vendita itinerante nei centri storici.

I controlli, intensificati nelle ultime settimane sia in piazza Bra che in altre zone del centro storico, proseguiranno per tutta l’estate.