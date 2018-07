Guida sotto l'effetto di alcol o droga, tre patenti sospese dalla Stradale

Proseguono i controlli della polizia stradale di Verona, predisposti nell'ambito dell'operazione denominata "Drug on Street" e finalizzati alla prevenzione delle stragi del sabato sera. L'obiettivo è quello di ridurre e contrastare il fenomeno della guida in stato psicofisico alterato dall'assunzione di sostante stupefacenti e alcol.

Ieri, 22 luglio, dalla mezzanotte fino alle 6 del mattino, sono stati attivati posti di controllo dove gli agenti hanno eseguito verifiche serrate sugli autisti in transito. Le tre pattuglie impiegate hanno eseguito accertamenti di tipo tossicologico su 76 conducenti: di questi, un uomo e una donna sono risultati positivi agli esami effettuati con l'alcoltest e pertanto sanzionati amministrativamente. Uno straniero di nazionalità marocchina è stato fermato e denunciato per guida in stato di ebbrezza a seguito della rilevazione di un tasso alcolico pari a 1,12 g/litro. Lo stesso, sottoposto anche agli esami con il precursore, è risultato positivo anche all'uso di sostanze stupefacenti. Le violazioni accertate hanno condotto, pertanto, alla sospensione di tre patenti di guida. Oltre a questo, un conducente è stato sanzionato per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

L'attività ha potuto contare anche sull'apporto professionale del personale medico della polizia: una collaborazione che ha consentito e che consentirà in futuro di individuare tutti i conducenti che, pur non avendo assunto alcol, risultano comunque in stato di alterazione psico-fisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti e che, con i normali controlli con etilometro, non potrebbero essere individuati.