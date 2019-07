Esodo verso il lago di Garda: crescono i controlli nelle stazioni ferroviarie

La bella stagione entra nel vivo e, come ogni anno, le sponde e le attività del lago di Garda vengono prese d'assalto dal flusso di turisti. Per garantire la sicurezza di coloro che si servono del treno per spostarsi, Compartimento di Polizia Ferroviaria per Verona ed il Trentino Alto Adige dispone controlli straordinari mirati presso la stazione di Peschiera, punto di accesso privilegiato ai parchi e alle strutture del Garda, che a volte diventano il luogo ideale di quei deliquenti pronti ad approfittare della presenza numerosa di giovanissimi e famiglie.

Il più recente di questi controlli compiuti dalla Polfer di Peschiera è stato effettuato sabato scorso, con l'ausilio del personale delle squadre di polizia giudiziaria e di polizia amministrativa compartimentali, oltre che di un’unità cinofila del gruppo della guardia di finanza di Villafranca.

Durante l'attività, sono state identificate numerose persone, di cui 4 (una delle quali minorenne) sono state trovate, grazie all’aiuto del cane antidroga, in possesso di sostanze stupefacenti detenute per assunzione personale e pertanto segnalate alle Prefetture di residenza, ovvero quelle di Verona, Mantova e Bergamo.

Complessivamente, sono stati sequestrati 4.25 di cannabis, trovati in possesso dei quattro segnalati.

Inoltre, è stato denunciato, per il reato di immigrazione clandestina, un cittadino nigeriano che, benché già regolarmente intestatario di foglio di soggiorno, ha ritenuto superfluo chiederne il rinnovo, lasciandolo scadere circa dieci anni orsono.