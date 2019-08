Più controlli in stazione per le vacanze: bus, viaggiatori e bagagli nel mirino

Proseguono in questo i periodo di grande afflusso turistico i controlli del personale della Polizia di Stato del compartimento Polizia Ferroviaria per Verona e il Trentino Alto Adige che, nella giornata dell'8 agosto, hanno svolto attività di prevenzione e contrasto nelle quattro province di competenza, Verona, Vicenza, Trento e Bolzano, al fine di garantire la sicurezza dei viaggiatori.

Nella stazione di Porta Nuova è stato effettuato un piano mirato di controllo straordinario dello scalo, anche con l'ausilio di unità cinofile della Polizia di Stato e con personale della Polizia Stradale.

Con la partecipazione dell'unità antidroga e il support del metal detector, sono state effettuate verifiche approfondite dei bagagli dei passeggeri, ma anche e soprattutto a quelli presenti nelle aree di deposito dedicate. Operazioni che hanno portato al controllo complessivo di 174 persone.

Tra queste, è stato individuato un cittadino albanese nei cui confronti pendeva un provvedimento di rintraccio per notifica atti giudiziari, il quale è stato accompagnato negli uffici delle forze dell'ordine ai fini della identificazione e la stesura degli atti di rito. Altri tre cittadini stranieri sprovvisti di documenti identificativi sono stati sottoposti a fotosegnalamento presso la Questura di Verona: uno di questi è stato poi denunciato per false dichiarazioni sulla identità personale.

Grande attenzione è stata riservata anche alla sicurezza della circolazione degli autobus di linea di società private, che effettuano servizio sostitutivo dei convogli ferroviari per conto di Trenitalia. Con il concorso della Polizia Stradale, Polfer ha infatti effettuato controlli su 3 mezzi, al termine dei quali sono state elevate 3 contravvenzioni al Codice della Strada per le irregolarità amministrative riscontrate, comunque non incidenti sulla regolarità e sicurezza del trasporto.

Nel corso delle operazioni, grazie al lavoro del cane antidroga Kamikaze della Questura di Padova, sono stati individuati e controllati approfonditamente 3 cittadini rispettivamente di nazionalità italiana, pakistana e nigeriana, trovati in possesso in tutto di circa 6 grammi di droga tra hashish e marjuana. Nei loro confronti scatterà la segnalazione alla Prefettura ai sensi della legge sugli stupefacenti.

I controlli non si fermano certo qui, come comunica la Polfer, ma proseguiranno per tutto il periodo di Ferragosto.