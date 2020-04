Controlli spostamenti: in un giorno 7.080 sanzioni in Italia. A Verona 320 fermati

Nella sola giornata di ieri, mercoledì 1 aprile, le forze di polizia hanno controllato in tutta Italia 246.365 persone e 95.881 esercizi commerciali e attività. Le persone sanzionate in via amministrativa per i divieti sugli spostamenti sono state ieri 7.080.

Sempre secondo i dati forniti dal ministero dell'Interno, le persone denunciate per false ​attestazioni nell'autodichiarazione ieri sono state 113 e 19 quelle denunciate per violazione della quarantena. I titolari di esercizi commerciali sanzionati sono stati 145, mentre 28 sono stati i provvedimenti di chiusura delle attività emessi.​

Dall'11 marzo all'1 aprile 2020 sono state controllate complessivamente dalle forze dell'ordine 4.128.795 persone e 1.849.293 esercizi commerciali. Per quanto riguarda i controlli nel dettaglio della polizia locale a Verona, cui vanno ad aggiungersi ovviamente anche quelli di tutte le altre forze dell'ordine, nella giornata dell'1 aprile sono state fermate 320 persone, mentre 168 esercizi commerciali sono stati sottoposti a verifiche e una sola persona è stata denunciata.

Come noto, in questa delicata fase di "emergenza sanitaria", tutti gli spostamenti di persone fisiche devono rispondere a criteri di necessità. Tutti gli spostamenti devono essere autocertificati tramite il nuovo modulo (qui scaricabile online e che verrà fornito anche dagli stessi membri delle forze dell'ordine).