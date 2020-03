Spostamenti: 61mila persone denunciate in Italia, a Verona 647 fermate e 16 denunce

Nella giornata di ieri, giovedì 19 marzo, secondo i dati forniti dal ministero dell'Interno, le forze di polizia hanno controllato, in applicazione delle misure di contenimento del contagio, 200.842 persone in tutta Italia e 9.407 sono state denunciate. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 99.806, denunciati 205 esercenti e sospesa l'attività di 21 esercizi commerciali.

Salgono così in totale a 1.427.011 le persone controllate dall'11 al 19 marzo 2020, mentre sono 61.085 quelle denunciate ex articolo 650 del Codice penale. Sono poi in totale 1.340​ le denunce ex articolo 495 del Codice penale, vale a dire per "falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale" e 743.532 gli esercizi commerciali controllati e 1.873 i titolari denunciati.

I controlli del polizia locale a Verona

In particolare a Verona proseguono, inoltre, anche le attività di controllo da parte degli agenti della polizia locale, che a breve saranno supportati anche dall’esercito. Sempre nella giornata di ieri sono state 647 le persone fermate, 16 delle quali denunciate per inosservanza del decreto ministeriale, ex art. 650 del Codice Penale. Inoltre, sono stati controllati 270 esercizi commerciali, nessuno dei quali è stato sanzionato.