Verona, bici abbandonate: i controlli della municipale partono dalla stazione

La prossima settimana partirà a Verona la nuova regolamentazione sulla sosta selvaggia delle biciclette, con gli interventi programmati in zona Stazione.

La prima fase dell'operazione prevede la rimozione dei mezzi abbandonati o delle parti di biciclette, come telai o ruote, rimaste nelle rastrelliere o agganciate a segnali stradali e a recinzioni. La loro rimozione è dovuta al fatto che ostacolano la mobilità di pedoni, portatori di handicap e carrozzine.

Gli agenti verificheranno le diverse situazioni e, con il supporto di Amia, procederanno all'eliminazione e allo smaltimento dei pezzi recuperati. Nel frattempo, sono già stati stanziati 25mila euro nel bilancio 2018 per l’acquisto di 40 rastrelliere, che verranno sistemate nei punti critici della città segnalati dalle circoscrizioni e dalle associazioni di categoria.

Il nostro principio - spiega l'assessore alla sicurezza Daniele Polato - è quello di sostenere l'utilizzo delle biciclette come mezzo di trasporto alternativo all'auto privata. Per incentivarne l'uso, siamo impegnati nel fornire servizi ai ciclisti, rispettando le esigenze dei pedoni. Infatti, una delle criticità più diffuse in bicicletta è proprio la difficoltà della sosta visto che spesso le rastrelliere sono occupate da rottami abbandonati. Partiamo quindi con il riordino dell'esistente per procedere, in una seconda fase, con la sistemazione di nuove rastrelliere.