Posti di controllo della polizia locale a Verona: 5 persone sanzionate in un giorno

Nuovo posto di controllo della polizia locale, ieri mattina, in via Forte Tomba e nel pomeriggio a Cà di Cozzi. Fino a mezzogiorno, infatti, gli agenti hanno affiancato al costante monitoraggio sulla regolarità degli spostamenti, verifiche capillari su ogni veicolo in entrata e uscita dalla zona sud della città. Complessivamente, nel corso della mattinata, gli agenti hanno controllato 393 persone e 37 esercizi commerciali. Sono state 4 le persone sanzionate. Nel pomeriggio, invece, le pattuglie hanno fatto scattare un nuovo posto di controllo nella zona nord, in via Ca’ di Cozzi: 108 i veicoli controllati con un conducente sanzionato.

Questa capillarità di controlli sugli spostamenti verrà replicata sabato in zone diverse. A questo monitoraggio sui veicoli, si aggiungono gli accertamenti giornalieri realizzati dalla polizia locale: i controlli hanno interessato 320 persone, di cui una sanzionata, e 168 negozi.

«Questi posti di controllo così serrati sono importanti. - ha detto il sindaco Federico Sboarina - L’obiettivo è verificare se il traffico in aumento è dovuto a persone che legittimamente si spostano per lavoro, secondo quanto previsto dal Dpcm, o se c’è qualcuno che ne approfitta e va in giro infrangendo la norma. Controllando l’ingresso sud e quello nord alla città abbiamo la possibilità di intercettare i maggiori flussi di mezzi. Lo facciamo perché il sacrificio di molti non venga vanificato da qualche furbetto».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Ringrazio gli agenti per il loro costante impegno anche in un momento così complesso come quello che stiamo vivendo. - ha detto l’assessore alla Sicurezza Daniele Polato - È un periodo duro, ma ogni giorno lavorano in prima linea per garantire che tutti rispettino le norme e per limitare al massimo gli spostamenti di chi ancora finge di non aver capito che la salute della nostra comunità dipende dalla responsabilità di ciascuno».