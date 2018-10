Controlli anti-strage del sabato sera della Polizia Stradale. 10 patenti ritirate

Per prevenire le stragi del sabato sera, anche gli agenti della polizia stradale di Verona continua a predisporre controlli nell'ambito dell'operazione Drug on Street. Il progetto vuole scongiurare che giovani e meno giovani si mettano alla guida sotto l'effetto di droga o alcol, così da rendere più sicure le strade di Verona e provincia.

Sabato scorso, 6 ottobre, dalla mezzanotte fino alle 6 del mattino, i polizioti della stradale hanno verificato in modo serrato gli automobilisti in viaggio nel veronese, in modo particolare i giovani. Le tre pattuglie impiegate hanno controllato 85 veicoli ed eseguito accertamenti di tipo tossicologico su 91 conducenti. Di questi, otto sono risultati positivi agli esami effettuati con l'alcoltest e pertanto sono stati sanzionati. Una donna, sottoposta anche agli esami col precursore, è risultata positiva anche all'uso di cocaina.

Le violazioni accertate hanno condotto alla decurtazione di un totale di 126 punti e al ritiro di dieci patenti di guida, due delle quali sospese a neopatentati, sanzionati per velocità pericolosa, sorpasso in prossimità di un incrocio e violazione della segnaletica stradale.

L'attività ha visto la collaborazione del personale medico della polizia. Grazie a questo aiuto sono stati individuati tutti i conducenti che, pur non avendo assunto alcol, avevano fatto uso di sostanze stupefacenti.