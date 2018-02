La Stradale intensifica i controlli sulle cinture di sicurezza e i seggiolini

Ripartono le "operazioni ad alto impatto" della Polizia Stradale programmate per il 2018. È stato disposto un potenziamento dei controlli per quanto riguarda l'utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, con un'attenzione particolare per quanto riguarda l'uso di tali dispositivi sui sedili posteriori: questo perché le forze dell'ordine intendono sconfessare l'errata percezione secondo la quale le persone sedute dietro sarebbero maggiormente al riparo in caso di incidente.

Il servizio sarà effettuato nel periodo che va dal 23 al 25 febbraio e coinvolgerà l'intero territorio nazionale. I controlli delle pattuglie della Polstrada avranno luogo la viabilità ordinaria e autostradale: il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza incide sulla sicurezza delle stesse persone che si mettono in viaggio, contribuendo a diminuire la possibilità di gravi conseguenze nel malaugurato caso si verificasse un incidente.

Le forze dell'ordine infine, evidenziano come rischiare di subire le lesioni più gravi siano proprio i bambini, soprattutto in caso di assenza dei sistemi di ritenuta.