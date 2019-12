Controlli straordinari della polizia in stazione a Verona: sequestrata droga a un ragazzo

Nella giornata di ieri, giovedì 12 dicembre, la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova è stata nuovamente teatro di un servizio di controllo straordinario denominato "Alto Impatto", eseguito dagli agenti della polizia ferroviaria. Alle quotidiane misure di vigilanza, infatti, sono state affiancate misure straordinarie di sorveglianza a tutela dei viaggiatori e allo scopo di mantenere costantemente alto il livello di attenzione sugli scali ferroviari.

Il notevole impegno ha consentito, nella sola giornata di ieri, l’identificazione di 244 persone ed il controllo di 121 bagagli e di circa 850 veicoli in transito davanti alla stazione, questo anche tramite l’utilizzo dei sistemi di rilevazione tecnologica in dotazione al "Reparto Prevenzione Crimine" di Padova che ha partecipato alle operazioni. Durante i controlli, secondo ciò che riferisce la questura di Verona, sarebber stata inoltre sequestrata della sostanza stupefacente, detenuta per "uso personale" da un ragazzo italiano di 20 anni. Quest'ultimo, nell'occasione è stato poi debitamente segnalato all’autorità amministrativa competente per l’imposizione della sanzione prevista.

La polizia ferroviaria ha quindi presidiato i punti ritenuti più critici e le aree di maggiore affollamento, estendendo i controlli anche ai depositi bagagli, monitorando costantemente il flusso dei viaggiatori in arrivo e partenza dallo scalo ferroviario, svolgendo controlli a campione nei confronti delle persone e dei loro bagagli.

Al servizio hanno concorso anche due "speciali" poliziotti di Padova e Bologna, addestrati nella ricerca di sostanza stupefacente ed esplosivi: un pastore tedesco ed un labrador che hanno aiutato la quindicina di pattuglie presenti, in uniforme e in abiti civili, a perlustrare capillarmente la stazione e le zone limitrofe, riscuotendo successo tra i passanti che non gli hanno fatto mancare complimenti e carezze, oltre al loro ringraziamento per il contributo fornito alla sicurezza quotidiana di tutti.