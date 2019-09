Controlli a tappeto in stazione e al Quadrante: anche un elicottero in servizio

"Alto Impatto", è la denominazione data al servizio straordinario messo in atto nella giornata di lunedì dal Compartimento di Polizia Ferroviaria di Verona, che ha sottoposto ad un rigido controllo la stazione di Porta Nuova e lo scalo del Quadrante Europa. Per rendere ancora più efficace l'attività, è stato utilizzato anche l’elicottero della Polizia di Stato del Reparto Volo di Bologna, che durante la mattinata ha sorvolato le zone interessate.

In tutto sono state identificate circa 240 persone e una cittadina italiana è stata denunciata in stato di libertà per furto aggravato, commesso ai danni di una turista tedesca: a quest’ultima, scippata all’interno dell’atrio della stazione, è stata riconsegnata la borsa che le era stata sottratta, tempestivamente recuperata dagli agenti.

Gli operatori inoltre hanno eseguito: 7 sequestri amministrativi di sostanze stupefacenti, tra cui anche 3 flaconi di metadone, a carico di altrettante persone di nazionalità straniera; il controllo di 256 bagagli, avvenuto sia con l’utilizzo del metaldetector, che con l’ausilio del cane anti esplosivo della Polizia di Frontiera di Linate; il controllo di 14 veicoli in transito davanti alla stazione e l’irrogazione di una sanzione per inosservanza alle norme del Codice della Strada.

Le pattuglie hanno presidiato i punti ritenuti più critici e le aree di maggiore affollamento, estendendo i controlli anche ai depositi bagagli, monitorando costantemente il flusso dei viaggiatori in arrivo e in partenza dallo scalo ferroviario, effettuando verifiche a campione nei confronti delle persone e dei bagagli al seguito.

Durante il controllo sono state impiegate in stazione e nelle zone immediatamente limitrofe, una decina di pattuglie in uniforme, oltre a quelle antiborseggio in borghese.

Il servizio è stato svolto durante l’intero arco della giornata, con il concorso di vari reparti della Polizia di Stato: due unità cinofile, una della Questura di Padova e l’altra di Milano, il Reparto Prevenzione Crimine di Padova, le Unità Operative di Pronto Intervento della Questura di Verona e, come detto, il Reparto Volo di Bologna.