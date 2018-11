I controlli sull'uso dei pass disabili non hanno risparmiato Fieracavalli

Come di consueto anche in occasione di Fieracavalli, la Polizia municipale ha svolto specifici servizi di controllo sul corretto utilizzo dei pass disabili, per prevenire l'uso di permessi falsi e l'abuso di quelli realmente a disposizione dei soggetti più vulnerabili.

Sono stati 129 i pass disabili controllati dalla Polizia municipale durante Fieracavalli, 7 dei quali sequestrati perché utilizzati in modo improprio, visto che a bordo non vi era l’intestatario del permesso; un altro pass è stato ritirato in quanto fotocopia dell’originale.

Una battaglia, quella contro il fenomeno di uso improprio del pass, specie di quelli intestati a persone defunte o falsificati, che vede la Polizia municipale fortemente impegnata, anche con agenti in borghese.

Solo nel 2017 sono state dodici le persone segnalate all'Autorità giudiziaria.

Grazie al sistema Giano2, recentemente premiato da ANCI come miglior progetto nazionale per la sicurezza stradale e urbana, è possibile infatti verificare più informazioni in tempo reale, accedendo sia all’anagrafe comunale che alla banca- dati Citypass.