Nel weekend di Pasqua: 1.000 controllati dai carabinieri, 56 sanzionati

Quello appena passato è stato un weekend denso di lavoro per i carabinieri della provincia di Verona. I militari hanno seguito le direttive ricevute dal prefetto Donato Cafagna e quindi, oltre alle ordinarie attività istituzionali, hanno eseguito numerosi controlli, anche con l'ausilio di un elicottero del nucleo elicotteri di Bolzano. E proprio da quel mezzo sono state riprese le immagini del video e scattate le fotografie della galleria.

Le donne e gli uomini dell'Arma hanno creato posti di blocco e di controllo ed hanno presidiato le principali arterie di comunicazione che conducono alle più suggestive località di villeggiatura.

Complessivamente, nel fine settimana di Pasqua, sono state controllate circa 1.000 persone e 40 esercizi commerciali, per verificare il rispetto delle disposizioni che limitano gli spostamenti per il contenimento del coronavirus. L'attività ha consentito di elevare 56 contravvenzioni nei confronti di coloro che non sono stati trovati in regola.