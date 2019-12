"Natale sicuro" grazie ai controlli dei carabinieri: in città 4 patenti ritirate

Anche nel periodo clou delle festività natalizie dal 25 al 27 dicembre, il comando provinciale dei carabinieri di Verona riferisce di aver ulteriormente rafforzato il controllo del territorio con l’impiego di ben 614 militari. Scopo principale dell'iniziativa quello di contrastare ancor più efficacemente il fenomeno della criminalità predatoria in tutta la provincia di Verona.

I controlli dell’Arma, come già nelle scorse settimane, proseguiranno ininterrottamente anche nelle imminenti festività di fine anno, con un’attenzione particolare agli esercizi commerciali ed alle zone rurali, interessate recentemente da episodi di violenza e gravi fatti di sangue.

Per quanto riguarda la città, i carabinieri della compagnia di Verona, nel corso di ben 77 servizi di pattugliamento, riferiscono di aver denunciato in stato di libertà 13 persone, segnalato un assuntore di sostanze stupefacenti e controllato ben 456 veicoli. Oltre a ciò, i militari dell'Arma rivelano di aver identificato 586 persone (di cui 175 stranieri), ritirato 4 patenti di guida per circolazione in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti, rilevato un sinistro stradale e, infine, controllato 28 esercizi pubblici.

Controlli anche sul lago di Garda e verso il Baldo

I carabinieri della compagnia di Peschiera del Garda, nel corso dei 36 servizi di pattugliamento, riferiscono a loro volta di aver denunciato in stato di libertà una persona, di aver inoltre controllato 181 veicoli, identificato 292 persone, di cui 37 cittadini stranieri, infine di aver svolto i rilievi di un incidente stradale.

In attività anche i carabinieri della compagnia di Caprino Veronese, i quali spiegano di aver svolto ben 44 servizi di pattugliamento e di aver denunciato in stato di libertà una persona, oltre che controllato 106 veicoli, identificato 139 persone, di queste 43 cittadini stranieri, ma anche ritirato una patente di guida per circolazione in stato di ebbrezza alcolica e, infine, controllato 15 esercizi pubblici.