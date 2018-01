Controlli sui mezzi pesanti: 3 autisti non a norma sanzionati dalla Municipale

Sono quattro gli autoarticolati di nazionalità straniera controllati mercoledì nella zona del Quadrante Europa dalla Squadra di controllo dell'autotrasporto della Polizia municipale, per altrettante violazioni accertate a carico di tre conducenti.

Il primo, di nazionalità croata, non aveva con sé due documenti obbligatori; il secondo, un autista bulgaro, è stato multato perché aveva la carta di qualificazione scaduta di validità, e il terzo, di nazionalità polacca, perchè non aveva allacciato le cinture di sicurezza.

Tutti i conducenti sanzionati hanno immediatamente pagato i relativi verbali, come previsto dal codice della strada quando il veicolo è immatricolato all'estero.