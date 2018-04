Cinque lavoratori irregolari scoperti nei controlli al mercato dello stadio

Sono 5 i lavoratori irregolari identificati durante l’ultimo sabato al mercato dello Stadio, dei quali 3 in nero e 2 assunti violando le norme amministrative. I controlli della Polizia municipale, coadiuvata dagli ispettori del lavoro, hanno portato alla temporanea sospensione delle 2 attività con personale assunto in maniera illegittima. I due banchi torneranno al mercato dato che nei giorni scorsi hanno pagato la sanzione e regolarizzato i lavoratori. Sono in arrivo, invece, maxisanzioni per le 3 attività che si avvalevano di lavoratori in nero.

Durante le verifiche, che hanno riguardato i 160 ambulanti presenti al mercato, sono state inoltre accertate 11 violazioni, 2 per occupazione abusiva, 6 per parcheggio fuori dal posteggio, 2 per erronea etichettatura di prodotti tessili e 1 ad un veicolo che era già sottoposto a fermo amministrativo. Quest’ultimo è stato sanzionato con una multa da 700 euro.

Erano presenti anche alcuni funzionari del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per la verifica di 3 automarket con a bordo bombole a gas.