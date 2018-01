Guida in stato di ebbrezza: controlli speciali della polizia e patenti ritirate nella Bassa

Nella notte tra sabato 20 e domenica 21 gennaio, la polizia Stradale del distaccamento di Legnago ha effettuato un servizio speciale finalizzato al contrasto del fenomeno dell’assunzione di alcool, dell’illecito utilizzo del telefonino e del mancato uso delle cinture di sicurezza durante la guida di veicoli. I controlli da parte degli agenti hanno interessato in modo particolare il territorio del basso veronese e, in particolar modo, nei Comuni di Cerea e Legnago.

Nel corso di tale servizio, sono stati sottoposti a controlli specifici 43 persone e 36 veicoli. In totale sono 17 le sanzioni comminate per infrazioni al Codice della Strada (per un totale di 61 punti/patente decurtati), due invece le persone denunciate in stato di libertà - con il contestuale ritiro della patente di guida - per aver condotto il veicolo in stato di ebbrezza alcolica.

Altre due patenti ed una carta di circolazione sono inoltre state ritirate a seguito di varie violazioni. Infine, una terza persona è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria competente per essersi rifiutata di fornire le proprie generalità al personale di polizia che l'aveva interrogata.