Da Verona a San Bonifacio, controlli speciali dei carabinieri per contrastare i furti

Anche questa settimana il comando provinciale dei carabinieri di Verona fa sapere di aver intensificato i servizi di controllo del territorio per porre freno al fenomeno dei furti in tutto il territorio. I controlli dell’Arma dei carabinieri proseguiranno anche in occasione delle prossime festività natalizie, con un’attenzione particolare agli esercizi commerciali per scongiurare il compiersi di reati predatori.

I controlli a Verona

I carabinieri di Verona hanno intensificato la loro presenza sul territorio con numerosi servizi esterni di prevenzione svolti sia da militari in uniforme che in abiti civili. I carabinieri riferiscono di aver operato con automezzi, oppure a piedi lungo l'intero centro cittadino. I controlli eseguiti nell’ultima settimana sono stati un migliaio ed hanno interessato circa 1.200 persone e 700 veicoli.

I militari spiegano inoltre di aver nel complesso arrestato nove persone: quattro per spaccio di stupefacenti, due per furto e due in esecuzione di provvedimenti restrittivi adottati dall’Autorità Giudiziaria. Altre ventidue persone, secondo quanto riportato dai carabinieri, sono invece state denunciate in stato di libertà. I reati loro contestati sono i più disparati: si va dai maltrattamenti in famiglia, allo spaccio, passando per il possesso ingiustificato di grimaldelli e furto.

I controlli a San Bonifacio

Anche i carabinieri della compagnia di San Bonifacio hanno vigilato il territorio impiegando ben 127 pattuglie, anche appiedate e utilizzando complessivamente 160 militari. Gli uomini e le donne in divisa hanno identificato ben 494 soggetti, di cui un centinaio stranieri, e controllato 345 veicoli. Secondo quanto riferito dai militari, sono state denunciate in stato di libertà 10 persone, 3 delle quali cittadini extracomunitari.

Le numerose pattuglie sul territorio hanno permesso di ridurre drasticamente il numero dei furti in tutti i 19 Comuni di competenza. Particolare attenzione è stata data anche alla sicurezza nella circolazione stradale: i controlli hanno consentito di deferire 3 persone per guida sotto l’influenza dell’alcool. Ed ancora, i carabinieri sono intervenuti in ausilio dei cittadini anche in occasione di 12 incidenti stradali, fortunatamente tutti di lieve entità.