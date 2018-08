Esercizi commerciali e avventori nel mirino: controlli e sanzioni a Verona

Nuovi controlli a tappeto, eseguiti dai carabinieri e dagli agenti della Polizia locale, sono stati messi in atto in questi giorni di metà agosto, con le operazioni che hanno riguardato più zone della città di Verona e numerosi esercizi commerciali.

Dopo il servizio scattato alle 16 di giovedì scorso, la nuova azione ha preso il via alle 19 d lunedì, nelle zone di borgo Milano e Golosine, quest'ultimo quartiere ultimamente finito al centro di alcuni episodi di cronaca. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Verona, delle stazioni di Verona principale, San Massimo e Parona, unitamente ai cinofili di Torreglia e a 6 squadre della Polizia municipale, hanno passato in rassegna ben 16 esercizi commerciali, elevando 5 sanzioni amministrative per un totale di 7422 euro, per infrazioni spesso rilevate dalle forze dell'ordine: mancata esposizione dei prezzi e degli orari, somministrazione non legittimata di alimenti e bevande, e così via.

Le verifiche però non si sono limitate agli aspetti amministrativi: le forze dell'ordine hanno infatti identificato ben 80 avventori, di cui 63 stranieri. Un individuo è stato segnalato in Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti: grazie all’eccellente fiuto del cane gli è stato trovato addosso uno spinello. Si tratta di un trentatreenne tunisino, pregiudicato.