Droga. Controlli a tappeto in città: tre arresti e una denuncia in 48 ore

40 persone e 10 autobus controllati nell'attività durata 48 ore e messa in atto dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile scaligero, insieme ai colleghi delle stazioni di Verona e San Giovanni Lupatoto, oltre al Nucleo cinofili di Bolzano, che ha toccato principalmente le zone della stazione di Porta Nuova dei bastioni di circonvallazione Oriani, Riva San Lorenzo e Veronetta, con i cani antidroga che hanno passato al setaccio gli zaini dei ragazzi rientranti da scuola e in procinto di salire sul bus, e non solo.

Il cane Nico infatti, nella serata di martedì, ha fiutato della droga su tre diversi individui extracomunitari: la loro abilità nel nasconderla non è bastata ad ingannare l'olfatto dell'animale, che in tutte e tre le occasioni ha costretto i giovani a svuotare le tasche.

I primi due sono stati arrestati nel quartiere di Veronetta: si tratta di un classe 1997 di nazionalità libanese e di un classe 1996 di orgini marocchine. Entrambi pregiudicati, sono stati fermati per detenzione ai fini di spaccio in concorso e trovati in possesso, complessivamente, di 9,5 grammi di eroina e 400 euro in contanti, ritenuti il frutto dell'attivtà di spaccio.

Mercoledì mattina i due sono comparsi davanti al giudice per il rito direttissimo: arresto convalidato e nessuna misura applicata.

Sempre nella notte tra martedì e mercoledì, durante tale servizio di controllo a largo raggio, sono scattate le manette ai polsi di un altro soggetto, un uomo di nazionalità tunisina e classe 1981, a sua volta pregiudicato ed arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari gli hanno trovato addosso circa 6 grammi di eroina e 2 di cocaina e mercoledì mattina, durante la celebrazione del rito direttissimo, è stato destinatario della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Infine è stato denunciato a piede libero un romeno, pregiudicato, per possesso ingiustificato di arma da taglio: con sé aveva un coltello serramanico.