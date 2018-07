Concerto tra droga e musica ai Bastioni: spacciatore arrestato dai carabinieri

È stato un mirato servizio antidroga quello organizzato ieri notte ai bastioni, dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Verona, che ha portato all’arresto di un cittadino gambese, classe '97, pluripregiudicato e disoccupato. I militari dell’arma, ieri sera, hanno infatti osservato con particolare attenzione tutta l’area di circonvallazione Oriani, frequentata da giovanissimi per il concerto del re del Trap Sfera Ebbasta che si svolgeva proprio lì vicino, al vallo di città di Nimes.

Approfittando del buio, i militari hanno deciso così di parcheggiare le autoradio in zona defilata, lontano dallo sguardo di chi fosse lì vicino a ballare e ascoltare musica. Proprio grazie alla mancanza di luce, i carabinieri sono riusciti quasi a confondersi con i numerosi ragazzini che non solo andavano o rientravano dallo spettacolo, ma che verosimilmente acquistavano droga dagli spacciatori ben posizionati accanto alle uscite del concerto.

Non a caso, i sospetti dei militari si sono rivelati fondati: appena ci si è accorti della loro presenza ai giardini, moltissimi hanno provato a scappare, ma altrettanti sono stati bloccati ed immediatamente identificati. Tra questi un cittadino africano, poi ritrovato, a seguito di perquisizione personale, con 16 grammi di marijuana già divisa in dosi, pronta dunque per la vendita al dettaglio, e 190 euro nascosti dietro la cover dell’iPhone. Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: oggi la direttissima. Arresto convalidato, divieto di dimora nella provincia di Verona e processo rinviato a dicembre dopo la richiesta dei termini a difesa.