Alcol e droga alla guida, controlli Polstrada ai caselli: 15 patenti ritirate

L'attività di prevenzione degli incidenti stradali, dovuti all'assunzione di alcol e droga, è stata svolta dalla Polizia Stradale lo scorso sabato, con il presidio dei caselli autostradali di Verona Sud, Verona Nord e Peschiera del Garda.

I servizi, attuati in orario notturno, hanno portato al controllo 228 autoveicoli e allo svolgimento di altrettanti accertamenti sui conducenti. Tra questi, 14 sono risultati positivi all’alcol test e 1 è stato trovato alla guida sotto gli effetti della cocaina.

In totale sono state ritirate dunque 15 patenti, rispettivamente a 14 uomini e ad 1 donna. Tra le persone risultate positive ai controlli con precursore ed etilometro, sono solo 2 i giovanissimi, di età compresa tra i 18 e i 27 anni.

L'intera attività ha potuto contare anche sull’apporto professionale di personale medico della Questura di Verona che ha svolto il servizio a bordo di un Camper specializzato con apparecchiature tecniche necessarie per la rilevazione di alcool e droga.

Il copione è quello simile a tanti altri servizi: chi se la prende col governo, chi ha letto su Facebook che l’etilometro imbroglia, chi domanda perché non andiamo a prendere i ladri - ha commentato il comandante della Polstrada scaligera, Girolamo Lacquaniti -. Alla fine la nota positiva è quella di quattro ragazzi fermati con l’autista oltre l’uno e cinquanta. Avevano strisciato tutta la fiancata qualche chilometro prima sul guardrail e si erano fermati prima del posto di controllo allarmando gli agenti. Dopo i controlli antidroga e più di un’ora per placare la disperazione del conducente, se ne sono andati salutando i poliziotti con una educazione, una serenità e consapevolezza dei rischi corsi che negli adulti non abbiamo trovato. Ecco, se c’è una cosa che ho imparato anche io è questa, che per strada certi luoghi comuni vengono meno ed i giovani sono spesso meglio di quello che crediamo.