Sicurezza. Dalla stazione, i controlli dei carabinieri arrivano fino ai quartieri

Non solo la stazione di Verona Porta, ma anche alcuni quartieri sono stati intressati dai controlli messi in campo lunedì pomeriggio dai Carabinieri del Norm e della stazione principale di Verona, insieme a due squadre della Polizia Amministrativa e Cinofili provenienti da Bolzano.

Sedici le persone impiegate nelle operazioni volte a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare la criminalità, che dopo aver battuto la zona dello scalo ferroviario sono passate a quella dei bastioni ed infine a via Gaspare del Carretto e Via Centro.

Nel complesso, sono stati ispezionati ben 25 pullman carichi di studenti, e controllate tutte le persone lì presenti e di passaggio. Tutte le attività si sono svolte con l’aiuto di Nico e Zeus, i due cani addestrati a riconoscere le sostanze stupefacenti, e il cui fiuto si è rivelato infallibile e di grande aiuto per gli operatori. Grazie a loro infatti, le forze dell'ordine hanno potuto sequestrare 15 grammi di hashish, di cui però non è stato possibile individuare i proprietari.

Ma non vi sono stati solo controlli a pullman e zainetti: infatti le verifiche si sono estese anche agli esercizi pubblici limitrofi rispetto ai vari obiettivi. Questi sono stati destinatari di puntuali e attente ispezioni di tipo amministrativo da parte della polizia municipale, e identificativo degli avventori da parte dei militari dell’Arma. In totale, sono stati operati controlli a 4 bar, 3 paninoteche kebab e 2 alimentari etnici; 119 sono state infine le persone identificate.