Verona, controlli di carabinieri e municipale: diverse multe e due denunce

Ieri sera, 11 luglio, un'imponente e corposa operazione è stata messa in atto nel pieno centro di Verona da ben 12 pattuglie, di cui 8 della compagnia dei carabinieri di Verona, tra nucleo operativo e radiomobile, stazioni e unità cinofila di Torreglia, e 4 della polizia locale veronese. L'obiettivo era quello di compiere ispezioni amministrative e controlli agli avventori di gran parte degli esercizi pubblici nel cuore della città.

Sono stati 7 gli esercizi commerciali controllati. Le sanzioni amministrative elevate sono stati 3, per un totale di 5.400 euro. Le sanzioni sono state elevate per inosservanza dell'orario di utilizzo dei video poker, occupazione di suolo pubblico non autorizzata e somministrazione di bevande senza licenza. Tra gli obiettivi, il McDonald in Corso Porta Nuova, il bar Cristallo in volto San Luca, i kebab in via Leoncino.

I militari dell'Arma, insieme al personale della municipale, hanno poi proceduto al controllo di ben 150 persone. In quest’attività, fondamentale è stato l'aiuto offerto dall'unità cinofila. Il fiuto del cane ha aiutato gli operatori non solo nelle ispezioni dei locali e delle persone, ma anche dei veicoli durante il successivo posto di blocco predisposto all'altezza della Fiera. Anche lì, infatti, si è rivelata fondamentale la sinergia di forze che ha visto uniti, in un controllo attento e meticoloso, entrambi i reparti impiegati nel servizio: ben 55 le auto controllate, con contravvenzioni al codice della strada elevate.

Proprio dal posto di blocco si è trovato a passare, a piedi, un ventottenne palermitano, pregiudicato, che alla vista del personale in uniforme ha cominciato immediatamente ad agitarsi: sottoposto immediatamente a controllo e perquisizione personale, si è scoperto il motivo di tanta preoccupazione: nello zainetto nascondeva attrezzi da scasso. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Una seconda denuncia a piede libero era stata elevata poco prima nei confronti di un veronese classe '96, incensurato. Il ragazzo passeggiava tranquillamente in piazza Pradaval, e alla richiesta di esibizione dei documenti da parte dei militari, ha consegnato una tessera sanitaria che non ha convinto il personale delle forze dell'ordine. Effettuate immediate verifiche, si è scoperto che proprio quella tessera sanitaria era stata oggetto di denuncia di furto, il 19 febbraio trascorso. Il giovane è stato denunciato per ricettazione.