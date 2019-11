Lazise, controlli su bus scolastici. Sei sanzioni per mezzi non in regola ed uno da sostituire

Con l’inizio dell’anno scolastico sono riprese le uscite didattiche degli studenti delle scuole locali e la polizia locale di Lazise ha comunicato un primo bilancio del primo trimestre, relativo ai controlli degli autobus scolastici effettuati dall'1ottobre ad oggi. Scopo del servizio, come spiegato dalla polizia di Lazise, è quello di verificare prima della partenza l’idoneità dei conducenti e dei mezzi utilizzati per accompagnare le scolaresche in gita. A tal fine è proprio la direzione didattica ad inviare date e numero di mezzi impiegati nell’uscita.

Dall’inizio dell’anno scolastico, stando ai dati comunicati dalla polizia locale di Lazise, sono stati controllati 11 autobus scolastici per garantire la sicurezza di 430 studenti e loro accompagnatori. Lo stato degli pneumatici, l'efficienza dei dispositivi visivi e d'illuminazione, la verifica della presenza dell'estintore e delle cassette di pronto soccorso, nonché i tempi di guida e riposo del conducente, sono state alcune delle principali verifiche eseguite dagli agenti nei confronti dei veicoli interessati.

In totale la polizia locale riferisce di aver elevato già cinque contestazioni al codice della strada per inefficienze varie ai mezzi di trasporto. Tra queste, in particolare, i dispositivi di pronto soccorso non completamente attrezzati, i sistemi di ritenuta mancanti o non funzionanti, gli pneumatici non efficienti ed altre violazioni alla normativa regionale del trasporto pubblico. In due casi inoltre, secondo quato riportato dalla polizia locale di Lazise, si sarebbe reso necessario, in ragione di inefficienze ai dispositivi di equipaggiamento del mezzo, far intervenire un altro autobus sostitutivo per permettere la partenza della gita.

«I controlli proseguiranno - spiega il comandante della polizia locale di Lazise, Dott. Massimiliano Gianfriddo - in accordo con la dirigenza scolastica per tutto l’anno scolastico. Sono comprensibili alcuni disagi dovuti alla particolare attenzione posta nei controlli che in un paio di casi hanno causato ritardi, seppur contenuti, nella partenza, ma la sicurezza dei nostri ragazzi deve essere per tutti obiettivo prioritario».