Controlli in 38 B&B sul lago e contravvenzioni per mancata comunicazione alloggianti

I carabinieri della Compagnia di Peschiera del Garda hanno eseguito nelle ultime ore una serie di mirati controlli all'interno di alcune strutture ricettive, in particolare di B&B. L'operazione era volta ad accertare il rispetto della normativa vigente in materia ed evitare che il mancato rispetto delle regole si possa tradurre in un danno per i numerosi turisti della sponda veronese del lago di Garda e in una concorrenza sleale per tutti quegli esercenti che operano nella legalità.

I controlli sono stati concentrati nelle principali località turistiche gardesane con una particolare attenzione ai riflessi sulla sicurezza pubblica, derivanti dalle mancate o tardive comunicazioni degli alloggiati nelle strutture alloggiative. Nel complesso nell’espletamento dell’attività, sono state controllate trentotto attività ricettive dai carabinieri e identificate 79 persone. Sono state elevate 4 contravvenzioni per mancata comunicazione degli alloggiati all’Autorità di pubblica sicurezza.