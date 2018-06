Bagarini fuori dall'Arena durante i Wind Music Awards: denunce, sequestri e multe salate

In occasione dei Wind Music Awards 2018, la Divisione Anticrimine e la Squadra di Polizia Amministrativa della Questura di Verona, su ordinanza del Questore, hanno effettuato in Piazza Bra, servizi finalizzati al contrasto della vendita e della contraffazione dei titoli di accesso, nonché al commercio non autorizzato di prodotti riconducibili all’evento musicale.

L’attività, prevista per le giornate di lunedì 4 e martedì 5 giugno, è stata svolta dalla Polizia di Stato in collaborazione con il personale della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. Gli accertamenti, posti in essere nelle due serate, hanno condotto all’emissione di nove provvedimenti di Foglio di via obbligatorio, tutti nei confronti di soggetti con precedenti specifici di polizia, nonché al sequestro amministrativo di 14 tickets d’ingresso al concerto e di due cartelli che proponevano la vendita di tali biglietti. Oltre a questo sono stati sequestrati alcuni braccialetti luminosi a un uomo di origini napoletane cui è stata erogata, dalla Polizia Municipale, una sanzione amministrativa pari a 5.164 euro.

Oltre al sequestro di materiale, gli uomini della Questura hanno erogato sanzioni amministrative per un totale di 300 euro, cui si aggiungono i provvedimenti adottati dalla Guardia di Finanza che ha proceduto al sanzionamento di altri due cittadini italiani, sorpresi mentre vendevano oggettistica senza alcuna licenza.

Durante l’attività di controllo, inoltre, gli agenti della Questura di Verona hanno denunciato in stato di libertà l'italiano C. R., nato a Niscemi (CL) nel 1960 e residente a Verona, per i reati di "Resistenza e Oltraggio a Pubblico Ufficiale". A carico dello stesso, con precedenti specifici di polizia, è stata emessa, ieri pomeriggio, la misura dell’Avviso Orale da parte del Questore, un provvedimento di carattere preventivo col quale il destinatario è stato invitato a tenere una condotta conforme alla legge per il futuro.