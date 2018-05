Nuovi controlli antiprostituzione a Verona: sette le "lucciole" sanzionate

Sono otto le persone fermate ed identificate venerdì sera in Zai, stazione ferroviaria e strada Bresciana, durate un controllo della Polizia municipale per contrastare il fenomeno della prostituzione. Di queste, sette quelle sanzionate per essere state individuate mentre esercitavano la prostituzione su strada, in violazione al regolamento di polizia urbana, che vieta di assumere atteggiamenti, modalità comportamentali o indossare abbigliamenti che manifestino inequivocabilmente l’intenzione di adescare o esercitare la prostituzione, occupando gli spazi pubblici e marciapiedi.

Durante il servizio sono stati controllati anche una ventina di veicoli e relativi conducenti, uno dei quali multato perché non aveva con sé un documento obbligatorio: dovrà presentarsi entro 60 giorni ad un posto di polizia portandolo in visione.