Controlli antidroga sui bastioni: un uomo arrestato e tre denunciati

Nuovi controlli sui bastioni sono scattati nel corso del weekend dal parte dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Verona, che tengono monitorata la zona spesso al centro di vicende legate allo spaccio di droga.

Le operazioni hanno portato all'arresto di un cittadino tunisino di 36 anni, domiciliato in città e con precedenti, che presso la propria abitazione deteneva 8 grammi di eroina già suddivisi in dosi, oltre al materiale utile al confezionamento, una pistola scacciacani priva dell'apposito tappo rosso e 13 mila 700 euro, ritenuti il frutto dell'attività illecita: lo straniero quindi è stato accompagnato nel carcere di Montorio.

Nella stessa occasione sono stati denunciati in stato di libertà altri tre uomini, due senegalesi ed un gambiano, perché trovati in possesso di 5,60 grammi di marijuana e di 115 euro, anche questi ritenuti come il ricavato dello spaccio.