Controllo serale della Municipale a Verona, sanzionati 15 automobilisti

Un massiccio intervento contro degrado, prostituzione e occupazioni abusive è stato effettuato ieri sera, 17 ottobre, dalla polizia municipale di Verona. Sei gli equipaggi che sono stati impegnati anche nei controlli stradali. I controlli hanno interessato diversi quartieri cittadini, estesi anche a Borgo Milano, Borgo Roma, piazza Zara e Veronetta.

In tutto sono state identificate 30 persone. Un giovane italiano è stato denunciato per guida in stato di ebrezza, dopo che, fermato a bordo di un motociclo, si è rifiutato di sottoporsi al test alcolemico. Il mezzo su cui viaggiava è stato sequestrato. Sono state contestate sei violazioni a prostitute che stavano violando il regolamento di polizia urbana e sanzionati altri 15 automobilisti per vari articoli del codice della strada.