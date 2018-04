Veronafiere e sindacati firmano il nuovo contratto integrativo aziendale

Un contratto moderno, in linea con le innovative prassi di gestione delle risorse umane, che ha quali punti cardine la responsabilizzazione e il coinvolgimento dei dipendenti per favorire l'incremento della produttività, l'innovazione e la collaborazione al fine del raggiungimento degli obiettivi del piano industriale. Questo è il contratto che Veronafiere Spa ha siglato insieme con le organizzazioni sindacali Uiltucs-Uil, Fisascat-Cisl e Filcams-Cgil e le rappresentanze aziendali. Tutti coinvolti nell'iter che ha portato al rinnovo del contratto integrativo aziendale, il quale sarà in vigore fino al 31 marzo 2021.

L'accordo si inserisce nell'ambito di un ampio programma di riorganizzazione aziendale orientato a rafforzare ed espandere la leadership di Veronafiere nell'ambito del sistema fieristico internazionale - ha sottolineato il direttore generale di Veronafiere Giovanni Mantovani - Questo in un quadro di profonda trasformazione che, a livello europeo, si configura come una vera e propria crisi, mentre Veronafiere beneficia ancora di una posizione di rilievo conquistata negli anni grazie ad eventi di grande successo che, tuttavia, vivono in un regime di serrata competizione. Per tale ragione dobbiamo ripensare profondamente al modo di stare sul mercato, recuperando margini di efficienza, innovazione e sviluppo. A tale riguardo, entro il mese di giugno di quest’anno, sarà presentato il nuovo piano industriale, al quale stiamo lavorando intensamente in stretta collaborazione con i soci.

Torna pertanto centrale il fattore umano come leva di sviluppo in tutti i processi, sia interni che esterni. Ed è così che Veronafiere e i sindacati hanno condiviso il progetto sperimentale che prevede periodici incontri tra azienda e i sindacati sui risultati di alcune azioni messe in campo, come la formazione, i nuovi sistemi informativi, la flessibilità dell'orario di lavoro e il nuovo sistema premiale. L'obiettivo sarà quello di verificare l'effettiva capacità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di produttività, innovazione e buona occupazione.