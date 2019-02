Contrabbando di gasolio: sequestrati 100 mila litri e denunciate 2 persone

I controlli della Guardia di Finanza di Verona sul commercio di prodotti petroliferi, nei giorni scorsi hanno portato al sequestro di 100 mila litri di gasolio per autotrazione ritenuti contrabbandati e alla denuncia di due persone.

Nella tarda serata di mercoledì 20 febbraio, nelle zona dell'interporto cittadino, una pattuglia del nucleo di polizia economico-finanziaria scaligero ha fermato un'autocisterna della capacità di circa 30 metri cubi, che qualche minuto prima era uscita dall'area. Alla richiesta dei militari di specificare la tipologia di carburante trasportato, il conducente avrebbe fornito risposte evasive, mostrando inoltre una documentazione che non ne provava la legittima provenienza e non sufficiente ad attestare il trasporto di olio lubrificante dichiarato dallo stesso uomo, un 43enne di origine napoletana, dipendente di una ditta di autotrasporti della stessa provincia.

Ma il caratteristico odore proveniente dalla cisterna, il colore e la densità del liquido, erano tipici del gasolio. Questi, uniti ad altri elementi di difformità, avrebbero permesso quindi alle Fiamme Gialle di appurare come in realtà il carico non fosse costituito da olio lubrificante bensì proprio da gasolio per autotrazione, commercializzato illecitamente in evasione d’imposta. Infatti, dichiarare che si tratti del primo prodotto, consente di sfuggire ai più stringenti controlli anche telematici previsti per la documentazione che scorta il trasporto del gasolio.

A quel punto i finanzieri hanno deciso di approfondire i controlli all'interno dell'area interportuale, rilevando la presenza di altri due serbatoi per autotrazione, della capacità di 35 metri cubi ciascuno, che di lì a poco sarebbero dovuti essere prelevati dalla stessa ditta di autotrasporti. Anche su queste due cisterne, che a loro volta avrebbero dovuto contenere olio lubrificante, le forze dell'ordine avrebbero rilevato le medesime irregolarità, vista l'assenza della documentazione idonea e dalle caratteristiche simili del liquido, che riconducevano al gasolio.

L'automotrice, le tre cisterne e i 100 mila litri di prodotti sono stati dunque sequestrati, mentre per il conducente del mezzo e il titolare della ditta di autotrasporti è scattata la denuncia per l’ipotesi di reato di sottrazione al pagamento dell’accisa.