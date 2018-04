Ricerche ad ampio raggio per trovare l'uomo scappato con i figli da Bolzano

I carabinieri continuano a cercare Jamel Methenni, il 33enne tunisino allontanatosi domenica 22 aprile con un furgone Ducato bianco dalla sua casa di Bolzano insieme ai figli Yassine e Yasmine di 4 e 2 anni. Il cellulare dell'uomo continua ad essere staccato e l'ultima volta che è stato rintracciato si trovava nella zona di Verona.

Jamel non ha i documenti dei figli e non dispone di molti soldi. Per questo gli investigatori ritengono che si stia appoggiando in casa di amici. Come riportato da Ansa, le segnalazioni giunte ai carabinieri sono state tante. Ieri, 24 aprile, una donna pensava di averlo visto nella zona di Feltre, così i militari del posto hanno controllato un'ampia area, anche utilizzando l'elicottero, ma il tentativo non ha prodotto il risultato sperato.