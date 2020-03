Ancor più contagiati, ricoverati e morti. Coronavirus non rallenta a Verona

Avere pazienza, resistere e fare di tutto per uscire da questa situazione di emergenza. Non è ancora il tempo del sollievo per la provincia di Verona. Gli ultimi dati sulla diffusione del contagio di coronavirus in Veneto mostrano ancora cifre tristi. Crescono i casi positivi, crescono i ricoverati, compresi quelli in terapia intensiva, e purtroppo crescono anche i deceduti.

Alle ore 17 di oggi, 20 marzo, il totale dei tamponi positivi registrati in provincia di Verona erano 827. E questo è l'ultimo dato ufficiale fornito oggi dalla Regione Veneto, un dato che segna un aumento di 43 casi rispetto al report di questa mattina. Gli 827 veronesi si sommano poi ai casi positivi delle altre province per dare il complessivo del Veneto: 4.237 (+206 rispetto a stamattina).

I casi positivi che non hanno bisogno di assistenza ospedaliera sono in isolamento domiciliari, insieme a tutti coloro che potrebbero essere entrati in contatto col virus. In totale, in Veneto, sono 12.432 i cittadini in isolamento domiciliare, 2.531 nel Veronese.

Purtroppo però, ci sono anche i pazienti più gravi e per loro si aprono le porte degli ospedali veneti. Sono 260 i malati Covid-19 curati negli ospedali di Verona. A Borgo Roma sono 82 (18 in terapia intensiva), A Borgo Trento 41 (26 in terapia intensiva), a Legnago sono 36 (8 in terapia intensiva), a San Bonifacio sono 6 (nessuno in terapia intensiva), a Villafranca sono 20 (8 in terapia intensiva), a Negrar sono 49 (8 in terapia intensiva), a Peschiera sono 26 (2 in terapia intensiva).

Coloro che sono stati dimessi dagli ospedali veronesi perché si sono ripresi sono, dall'inizio dell'emergenza, 49. Ma ci sono anche quei pazienti che non ce l'hanno fatto. I deceduti in provincia di Verona positivi al coronavirus sono in totale 25: 15 all'ospedale di Borgo Roma, 1 a Borgo Trento, 3 a Legnago, 1 a Villafranca e 5 a Negrar.