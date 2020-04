Covid-19: contagi in aumento, ma anche dimessi e negativizzati. Nessun decesso nella notte

Sono diventati 12933 i tamponi positivi al Covid-19 in Veneto: secondo l'aggiornamento delle ore 8 di giovedì 9 aprile di Azienda Zero, dalle 17 di mercoledì ad oggi sono emersi infatti altri 311 casi in regione, che portano il numero delle persone attualmente positive a 10449. I decessi di individui contagiati dal coronavirus hanno raggiunto quota 756 (+6 rispetto al dato delle 17 dell'8 aprile) tra strutture ospedaliere e non, mentre i negativizzati virologici sono cresciuti di 155 unità, arrivando a 1728. 18553 sono invece le persone in isolamento domiciliare.

È proprio la provincia di Verona a vedere il maggior numero di nuovi casi con 98 nuovi tamponi risultati positivi, per un totale di 3049 che la porta in cima a questa classifica, superando anche la provincia patavina (escluso il cluster di Vo' Euganeo). Nel Veronese risultano essere dunque 2646, mentre i decessi sono rimasti stabili a 219 e i negativizzati saliti a quota 184 (+13 rispetto a mercoledì). Sono invece 2446 gli individui in isolamento domiciliare.

Rimane sostanzialmente stabile la situazione dei ricoveri ospedalieri in Veneto, fermi a 1804 (-1 rispetto a mercoledì), dei quali 1530 (+2) in area non critica e 274 (-3) in terapia intensiva. 149 persone inoltre sono presenti nelle strutture territoriali, trasferite da ospedali per acuti.

Un dato, quello regionale, che rispecchia grosso modo quello veronese. Nei nosocomi scaligeri infatti i ricoveri sono lievemente aumentati tornando a 569 unità (+5): infatti, mentre i pazienti in area non critica sono saliti a 488 (+8), quelli in terapia intensiva sono scesi a 81 (-3).

Ecco dunque la situazione ospedale per ospedale: a borgo Roma sono 63 (-1) i pazienti in area non critica e 15 (-3) in terapia intensiva; a borgo Trento sono 30 (-3) i pazienti in area non critica e 25 (-1) in terapia intensiva; a Legnago sono 61 (+1) i pazienti in area non critica e 7 (dato stabile) in terapia intensiva; a San Bonifacio sono 21 (dato stabile) i pazienti in area non critica e 7 (dato stabile) in terapia intensiva; a Villafranca (ospedale veronese per il Covid-19) sono 120 (+9) i pazienti in area non critica e 12 (dato stabile) in terapia intensiva; a Marzana sono 59 (+4) i pazienti in area non critica; a Bussolengo sono 12 (dato stabile) i pazienti in area non critica; nessun paziente risulta ora ricoverato a Malcesine; a Negrar sono 84 (dato stabile) i pazienti in area non critica e 7 (dato stabile) in terapia intensiva; a Peschiera sono 38 (-2) i pazienti in area non critica e 8 (+1) in terapia intensiva.

Sono 5 i decessi avvenuti negli ospedali veneti dalle 17 di mercoledì alla mattinata di giovedì, che portano il numero totale a 680, nessuno dei quali è stato registrato nella zona scaligera. In regione sono stati dimesse altre 27 persone, per un totale di 1442: nel Veronese il dato è salito a 362, 8 in più rispetto all'8 aprile.

