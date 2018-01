Il Consiglio approva modifiche contratto Solori e boccia mozione sul doppio incarico

Con 24 voti favorevoli, 2 contrari e 5 astenuti, il Consiglio comunale ha approvato ieri sera la modifica di alcuni articoli del contratto di servizio stipulato con la Società Solori nel 2014. Le variazioni si sono rese necessarie per aggiornare il contratto alle nuove normative, per rendere più trasparente la rendicontazione delle somme e la contabilizzazione dei compensi dovuti, nonché per consentire al Comune di svolgere al meglio la sua funzione di controllo.

Queste le principali modifiche: si è aggiornato che l’agente di riscossione non è più Equitalia ma l’Agenzia delle Entrate; è stata quindi accolta la richiesta di Solori di interfacciarsi con un unico soggetto nominato dal Comune per quanto riguarda tutte le comunicazioni e i rapporti inerenti il contratto di servizio; è stata infine aggiornata la tempistica dei riversamenti e della rendicontazione delle somme.

Doppio incarico, respinta mozione M5S

Respinta invece dal Consiglio, con 23 voti contrari, 7 favorevoli e 3 astenuti, la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle che invitava assessori e amministratori di società partecipate a valutare le dimissioni da uno degli incarichi assunti, qualora venissero eletti in altra istituzione e che avrebbe impegnato il sindaco a revocare eventuali incarichi di nomina politica laddove l’eletto avesse assunto altri ruoli.

La mozione, in particolare, era stata presentata dalla Consigliera comunale pentastellata Marta Vanzetto che poco dopo la votazione, su Facebook, ne ha commentato l'esito usando toni alquanto sarcastici: «Secondo voi come è finita la mozione sui doppi incarichi? Ovviamente bocciata! Evidentemente per molti la politica non è una passione ma un’opportunità molto ben retribuita di fare carriera, in barba al bene della collettività».

Mercato Ortofrutticolo, nomina dei rappresentanti

Durante la seduta sono stati nominati, a scrutinio segreto, Carla Padovani (10 voti), Daniele Perbellini (9 voti) e Roberto Simeoni (8 voti) quali rappresentanti del Consiglio comunale nella commissione del Mercato Ortofrutticolo di Verona. Riconfermata dall’aula, al secondo scrutinio segreto, con 26 voti, Margherita Forestan quale Garante dei diritti delle persone private della libertà personale. Questa figura è stata istituita dal Consiglio comunale nel 2010 allo scopo di promuovere, in conformità ai principi della Costituzione, il diritto delle persone soggette a misure limitative della libertà, di partecipare alla vita civile e a fruire dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento ai diritti fondamentali quali la tutela della salute, il lavoro, la formazione, la cultura.