All'unanimità il consiglio comunale vota la cittadinanza onoraria a Dante

Con 26 voti favorevoli e 6 astenuti, il consiglio comunale di Verona ha approvatato nella seduta di ieri, 8 febbraio, la valutazione di impatto ambientale per il progetto di adeguamento tecnologico, presentato da Acque Veronesi, per l'impianto di depurazione delle acque reflue di via Avesani.

Il progetto migliorerà le prestazioni ambientali del depuratore senza modificare il perimetro dell'impianto. L'intervento punta a conformare alle nuove normative ambientali un impianto in funzione dal 1982, con l'adeguamento delle sezioni di trattamento acque di sfioro; l'abbattimento del fosforo; l'abbattimento dell'azoto con il potenziamento del comparto biologico e relativa linea dell'aria; l'abbattimento dei microorganismi con la nuova linea di disinfezione acque reflue in uscita all’impianto. Prevista inoltre la realizzazione di una linea di disinfezione tramite il dosaggio controllato di acido peracetico all'interno di una vasca appositamente dimensionata a garantire un tempo di permanenza del refluo in uscita dal depuratore superiore al minimo necessario per garantire il completamento dei processi di sanitizzazione.

Con una votazione a scrutinio segreto, il consiglio ha poi nominato i nove componenti della commissione per le onoranze nei pantheon "Ingenio Claris" e "Beneficis in Patriam". Gli eletti sono: Nicola Baldo, Bruno Mario Centurioni, Adriano Dal Bosco, Matteo Fabris, Giuliano Fiorio, Giuseppe Galloro, Valeria Rainoldi, Maurizio Solinas, Francesca Tamellini.

Infine è stato approvato all'unanimità, con 27 voti favorevoli, il conferimento della cittadinanza onoraria a Dante Alighieri, per l'indiscussa e universalmente nota opera letteraria e per il profondo legame con la città scaligera.