Connazionali sfruttati e ospitati in condizioni critiche: imprenditrice denunciata

I carabinieri della Stazione di Illasi e quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno denunciato P.M., cittadina rumena titolare di una cooperativa agricola della zona, nell’ambito di un’operazione di contrasto al fenomeno del “caporalato”.

La donna infatti è stata ritenuta responsabile di intermediazione illecita di manodopera e sfruttamento del lavoro di 4 suoi connazionali, irregolarmente impiegati in un’azienda agricola della Val d’Illasi come braccianti. Dagli accertamenti effettuati dai militari è emerso che per tali lavoratori la “sfruttatrice” corrispondeva una paga oraria effettiva di 4.50 euro, ben inferiore a quella di 6.50 euro pattuita e che spettava loro. Non solo, P.M. inoltre pretendeva la loro disponibilità anche di domenica, unico giorno di riposo dei lavoratori, mentre le indagini hanno portato anche alla luce come eventuali rimostranze dei braccianti venissero ripagate con immediati licenziamenti.

Grazie all'ausilio del personale sanitario dell’ULSS 9 Scaligera, i carabinieri hanno riscontrato anche gravi carenze sotto il profilo igienico-sanitario nel dormitorio dove i lavoratori venivano ospitati. In particolare, un sovraffollamento dovuto agli eccessivi posti letto in proporzione ai servizi igienici, l’impianto di riscaldamento non funzionante, e, soprattutto, la presenza nelle camere di pericolose bombole di GPL senza adeguati condotti di aspirazione e scarico.

Alla fine dunque, all'imprenditrice sono state contestate sanzioni penali per un ammontare di oltre 20mila euro, per la violazione di diversi articoli del D. Lgs 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.