'Ndrangheta, oltre 500.000 euro di beni confiscati anche nel Veronese

Oggi, 20 dicembre, sono stati confiscati beni nelle province di Verona e Vicenza all'imprenditore pregiudicato F.F., 44enne originario della provincia di Crotone ma da tempo domiciliato in Veneto. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Bologna ed eseguito dalla Dia (direzione investigativa antimafia) di Padova.

L'antimafia ha confiscato una ditta edile di Lonigo, tredici rapporti di credito e finanziari, cinque immobili, quattro terreni e un'auto di grossa cilindrata. E il valore complessivo dei beni supera il mezzo milione di euro.

L'imprenditore è il titolare di una ditta edile, sarebbe affiliato alla 'ndrangheta emiliana e storicamente sarebbe legato ad una cosca di Cutro, la Grande Aracri. L'uomo è stato messo anche sotto sorveglianza speciale per ragioni di pubblica sicurezza per cinque anni e sarà obbligato a dimorare nel territorio comunale in cui è domiciliato.

Il provvedimento odierno ha avuto origine nel 2015, quando F.F. è stato arrestato nell'ambito nella nota Operazione Aemilia. Nel 2017, l'imprenditore è stato anche condannato in appello e i successivi accertamenti hanno evidenziato la sua pericolosità sociale e la sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio posseduto.