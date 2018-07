Confermato il decesso del 17enne olandese: suo il corpo senza vita trovato a Castelnuovo

Il cadavere rinvenuto durante la mattinata odierna in località Ronchi è quello del giovane turista olandese, le cui ricerche erano in corso da tre giorni. La conferma è arrivata in queste ore poco dopo la notizia del ritrovamento della salma che ora è stata trasferita per l'autopsia presso il policlinico di Borgo Roma.

La giovane vittima, solo 17 anni per Koen Van Keulen, era in vacanza con la famiglia presso l'Eurocamping di Lazise. Di lui si erano perse le tracce dalla notte tra giovedì 19 e venerdì 20 luglio, quando il ragazzo non aveva fatto ritorno dopo una festa in discoteca. L'ultimo avvistamento del giovane risaliva a una zona distante circa 500 metri dal luogo dove quest'oggi è stato rinvenuto il suo corpo esanime.

Resta al momento da chiarire quale sia la causa del decesso, oltre che l'esatta dinamica. In particolare dovranno essere ricostruiti i passaggi che separano la discesa del 17enne dall'autobus che ha riportato Koen nei pressi del luogo di villeggiatura dopo la notte in discoteca, dal suo mancato rientro in campeggio.

Nel frattempo, al dolore inconsolabile della famiglia presente sul luogo del ritrovamento, si è unito anche quello della nutrita comunità di turisti dei Paesi Bassi che come sempre sono presenti sul lago di Garda per le vacanze, comprensibilmente vicini alla famiglia dei loro connazionali che hanno subìto una così terribile perdita.