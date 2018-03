Chiusura a mezzanotte per i locali rumorosi. Critica la Confcommercio

La vocazione turistica di Verona e l'importanza dei pubblici esercizi per l'economia locale. Su queste due leve poggia la critica della Confcommercio veronese nei confronti del Comune. L'associazione di categoria è contrariata dalla decisione di limitare l'orario di apertura fino alla mezzanotte nei fine settimana di due esercizi del centro cittadino, l'osteria Dal Zovo e il Così è. Una limitazione motivata dai rumori notturni provenienti dalle due attività che disturberebbero i residenti.

Giusto, ovviamente, tenere conto dei diritti dei cittadini - ha detto il presidente di Confcommercio Verona Paolo Arena - ma questi vanno contemperati con i diritti degli imprenditori che investono e contribuiscono a dare a Verona quella valenza turistica che assicura benessere e indotto. In giro per il mondo le città che si definiscono turistiche hanno locali aperti ben oltre la mezzanotte e anche a Verona è sempre stato così.

E il rappresentante della Confcommercio per il centro storico di Verona Bepino Olivieri ha aggiunto: "Il provvedimento è molto duro e oltretutto crea un precedente in quanto chiunque voglia, lamentandosi, può far chiudere un locale. Oltretutto sta arrivando un mese, aprile, che tra Pasqua e Vinitaly, è cruciale per i bilanci dei pubblici esercizi. Spesso in questi casi, una minoranza attiva e motivata si fa portavoce di una maggioranza che in realtà non c’è".

La Confcommercio Verona ricorda poi una recente sentenza del Tar di Brescia, che ha stabilito che "l'onere di far rispettare il divieto di stazionamento a partire dalle 22 spetta all'amministrazione locale e non al gestore dei locali.