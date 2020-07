Positivo al Covid, non rispetta la quarantena. Grave ma stabile in ospedale

Risponde bene alle cure però è ancora nella terapia intensiva dell'ospedale di Vicenza, in condizioni gravi ma stabili come riportato da Ansa, l'imprenditore vicentino che ha generato un preoccupante focolaio di coronavirus in Veneto, dopo aver contratto il virus in un viaggio all'estero fatto con tre colleghi, due vicentini e un veronese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ieri, l'uomo era stato anche segnalato alla Procura perché non ha rispettato la quarantena impostagli. Sottoposto al test a tampone, l'imprenditore era risultato positivo, ma questo non lo ha fermato e l'uomo ha comunque partecipato ad alcuni eventi.

Secondo l'Ulss berica, legati a questo caso, ci sarebbero almeno cinque casi di contagio: quattro colleghi dell'imprenditore ed una donna entrata in contatto con lui.